Spunto di Zappacosta, l’Atalanta batte il Verona 1-0. Colpaccio Lazio a Bologna (doppietta Taylor)

22/03/2026 | 16:55:22

Concluse le partite delle 15 in Serie A. L’Atalanta vince 1-0 contro il Verona. La Lazio espugna il Dall’Ara 2-0.

A Bergamo l’Atalanta batte 1-o il Verona. Inizio sprint dell’Atalanta che sfiora più volte il gol. La rete arriva al 38′ con Zappacosta, sinistro dal limite, palla nell’angolino.

Al 48′ subito chance per il Verona. Bel cross di Belghali, deviazione verso la porta di Bowie e il portiere dell’Atalanta compie una parata fenomenale. Chance per l’Atalanta qualche minuto dopo. Palla in mezzo dove arriva Krstovic che prova un pallonetto e colpisce la traversa. Il Verona è vivo e al 77′ sfiora il pareggio con Orban che fa tremare l’Atalanta. Nel finale meglio il Verona, l’Atalanta si mette sulla difensiva e aspetta per sfruttare le ripartenze. Vince l’Atalanta che batte 1-0 il Verona. I bergamaschi salgono a 50 e lanciano la corsa per i posti europei con la Juve che è a 54 e la Roma a 51, il Como a 57.

La Lazio batte 2-o il Bologna e la supera in classifica.

Al Dall’Ara, gara equilibrata. Parte meglio il Bologna. Al 20′, incrocio clamoroso di Moro, destro da fuori, palla all’incrocio che salva i laziali. Al 26′ la Lazio perde Gila, problemi muscolari per il giocatore costretto a uscire. Bel primo tempo, ritmi godibili, ma senza gol. Al 49′ calcio di rigore per il Bologna dopo l’intervento di Motta su Castro. Orsolini sul dischetto, pronto a occuparsi del tiro dagli undici metri. Para Motta in maniera clamorosa. Il Bologna perde lucidità, la Lazio preme e va vicino al gol. Al 72′ la sblocca la Lazio. Ci prova Dia, ma poi è Taylor a mettere la palla alle spalle di Ravaglia! Biancocelesti in vantaggio contro il Bologna. Il Bologna prova la reazione ma lascia spazi per le ripartenze e la Lazio la sfrutta alla grande, ancora con Taylor che insacca il 2-0. Finisce 2-0 la Lazio sale a 43 punti, il Bologna resta a 42.

Foto: X Atalanta