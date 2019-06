Sprocati, sì al Verona e via libera Parma

Il Verona ufficializzerà presto Ivan Juric come nuovo allenatore. Il presidente Setti si è concesso qualche giorno di riflessione per rispettare Aglietti dopo la cavalcata promozione. Ma intanto il Verona, come vi abbiamo anticipato nel pomeriggio, ha pronto il primo regalo per Juric: si tratta del centrocampista offensivo Mattia Sprocati, il cui cartellino è interamente di proprietà del Parma. Il classe ’93 ha detto sì all’Hellas ed è in arrivo il via libera dei ducali.

Foto: Sito Parma