Sportitalia: Verona, avanza Diego Lopez. Gli scenari

La buona prestazione del Verona potrebbe non bastare a Gabriele Cioffi. Le quattro sconfitte consecutive fanno la differenza, l’orientamento – dopo lunghe riflessione – è quella di procedere all’esonero. Cioffi è sempre stato sul filo, già dalle prime giornate di campionato, adesso è difficile che possa resistere ancora. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, la candidatura di Diego Lopez sta avanzando sempre più. È lui il nome nuovo, Lopez è rientrato a Cagliari dopo la parentesi con l’Universidad de Chile. Il Verona ha valutato anche Andreazzoli, che non gioca con il 3-5-2, ma i contatti con Lopez sono già stati avviati (ha già lavorato con il direttore sportivo Marroccu). Un intermediario aveva proposto Paulo Sousa, che ha costi alti, e c’erano stati contatti con Ballardini ma fin qui senza accordi. La soluzione interna Bocchetti non è stata approfondita, il nome di Lopez in queste ore è caldo. Ricordiamo che, Cioffi a parte, il Verona ha sotto contratto anche Di Francesco.

Foto: Cagliari Twitter