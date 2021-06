Sportitalia: Udinese, problemi alle visite per l’attaccante Romero

Secondo quanto riporta Sportitalia ci sono stati problemi alle visite mediche per Maxi Romero, attaccante che doveva firmare con l’Udinese. Ma le visite mediche sostenute due settimane fa a Villa Stuart non sono andate completamente a buon fine. L’argentino è reduce da un infortunio ed è clinicamente guarito, ma comunque le sue condizioni non convincono. L’Udinese ha proposto al giocatore di aggregarsi ugualmente al ritiro fino al 20 luglio per valutare al meglio le sue condizioni, ma Romero non sembra propenso ad accettare.

Foto: Instagram personale