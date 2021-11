Lo 0-0 casalingo contro il Genoa, nel giorno dei 125 anni del club, lascia l’amaro in bocca in casa Udinese.

Il futuro di Gotti – come riportato da Sportitalia – è in bilico e le prossime ore saranno fondamentali per riflettere. In caso di cambio in panchina, la dirigenza bianconera pensa a piste straniere, in particolare nel mercato spagnolo.

Foto: Twitter Udinese