Sportitalia: Udinese, è fatta per Nestorovski

Dopo Jajalo, l’Udinese pesca ancora in casa Palermo. Secondo quanto raccolto da Michele Criscitiello di Sportitalia, il club friulano ha raggiunto tutti gli accordi per Ilija Nestorovski. Sorpassate Bologna e Torino nella corsa all’attaccante macedone classe ’90, operazione chiusa da Pozzo che in giornata ha trovato l’intesa totale con gli agenti del palermitano.

Foto: zimbio