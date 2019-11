Sportitalia: Udinese, avanza Zenga per la panchina

Luca Gotti guiderà l’Udinese in casa del Genoa, poi arriverà un altro allenatore. Secondo le ultime notizie di Sportitalia nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Walter Zenga. Non è una decisione definitiva, ma potrebbe essere l’ex Venezia l’erede di Tudor sulla panchina friulana.

Foto: The Sun