Il Torino pensa al presente ma anche al futuro. E per questo motivo, come riportato da Sportitalia, nelle ultime ore ha fatto uno scatto importante per Samuele Ricci, gioiellino dell’Empoli, centrocampista classe 2001, già convocato da Roberto Mancini per uno stage con la Nazionale. Il Torino continua a seguire anche Federico Gatti, difensore centrale che si è imposto in Serie B con il Frosinone.

FOTO: twitter empoli