Raoul Bellanova è davvero a un passo dall’Inter. Secondo quanto ricostruito dai Gianluigi Longari per Sportitalia il club nerazzurro ha in pugno il ventiduenne esterno sinistro in uscita dal Cagliari destinato a diventare il vice Perisic. Una trattativa anticipata già diverse settimane fa e che ora è entrata nella fase decisiva. Bellanova vede l’Inter.

Foto: Twitter Cagliari