Sportitalia: Sergio Oliveira, la Roma accelera. Svolta vicina, le cifre

Sergio Oliveira è una bandiera del Porto, anche se ultimamente non è più intoccabile come qualche tempo fa. Classe 1992, portoghese come Mourinho, ha ancora un contratto lungo con il suo attuale club. Le indiscrezioni lanciate nella prima serata di ieri dal Portogallo, in particolare da maisfutebol.pt , parlavano di un’apertura al prestito e della possibilità di fare un’esperienza in Italia. Secondo quanto raccolto nella notte da Gianluigi Longari per Sportitalia la svolta è molto vicina: prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15. La Roma avanza, la Fiorentina c’era la scorsa estate prima dei dissidi con Gattuso che portarono a una clamorosa rottura anche per il mancato arrivo di Oliveira. Assistito da Jorge Mendes, centrocampista totale e di grande personalità, protagonista e decisivo contro la Juve in Champions, la Roma prepara un colpo importante. Traccia da seguire, i giallorossi non intendono fermarsi a Maitland-Niles. E sono vicini a Oliveira…

FOTO: Instagram Oliveira