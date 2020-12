La Roma americana pensa a un profilo per la fascia destra proveniente dagli States. Al club giallorosso, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, piace Bryan Reynolds, terzino classe 2001 di proprietà del Dallas FC. La Roma è al lavoro per anticipare la concorrenza: Reynolds è molto interessante e ha una valutazione non troppo inferiore ai 10 milioni.

Foto: Facebook Dallas Fc