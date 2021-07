Sportitalia: Roma, idea Vina per la fascia sinistra

La Roma deve trovare un sostituto di Spinazzola. L’ultima idea è Matias Vina, classe 1997, uruguaiano del Palmeiras, in passato seguito anche dal Milan. Tra i tanti nomi fatti, alcuni non troppo aderenti alla realtà, potrebbe essere la soluzione giusta. E Kostic resta sempre più attuale come esterno offensivo, quando verranno completate un paio di cessioni tra Kluivert, Pedro e Pastore.

Foto: Twitter Vina