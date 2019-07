Sportitalia: Roma, due tra Bartra, Mancini e Alderweireld. La ricostruzione dalla scorsa settimana

Gianluca Mancini, Marc Bartra e Toby Alderweireld già dalla scorsa settimana sono i tre nomi per la difesa della Roma segnalati e rafforzati da Gianluigi Longari su Sportitalia. Dopo l’uscita di Manolas (volato al Napoli) c’è la necessità da parte del club giallorosso di prendere due difensori. Mancini è una pista nota da tempo, tornata di moda già una settimana fa. Mentre vanno avanti i discorsi con il Betis per il centrale Bartra e con il Tottenham per Alderweireld, in scadenza nel 2020.

Foto: sito ufficiale Roma