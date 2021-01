Mario Mandzukic in orbita Milan. Come anticipato da Gianluigi Longari in esclusiva per Sportitalia alle 23,18 l’attaccante croato è in cima alla lista per dare un’alternativa a Ibra e Leao.

Classe 1986, Mandzukic ha aperto completamente, la trattativa è in uno stato avanzato. Negli ultimi giorni Mandzukic aveva detto no a diverse proposte, soprattutto dalla Turchia. Ora il Milan.

Foto: Twitter personale