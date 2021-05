Sportitalia (ore 23,10): il Real accelera per Conte

Il Real Madrid ora accelera per Conte. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari alle 23,10 su Sportitalia, l’ex Inter è in cima ai pensieri di Florentino Perez. Trattativa in corso e possibile accelerata nelle prossime ore. Ulteriore conferma che Max Allegri era da tempo uscito dai radar del Real e che già ieri notte era in pole per la Juve, presto la firma. Intanto lo staff di Conte ha risolto con l’Inter.

Foto: Twitter Inter