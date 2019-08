Sportitalia (ore 23.33): cessione Samp, in arrivo comunicato

Come raccontato alle ore 23.33 su Sportitalia, la Samp e il presidente Ferrero nelle prossime ore faranno chiarezza con un comunicato sulla situazione legata alla cessione della società blucerchiata al gruppo americano guidato da Vialli. Soltanto se l’offerta si avvicinerà ai 100 milioni, ci potrebbe essere il via libera. Una storia che era stata riparte nelle scorse settimane, come da noi anticipato, nelle prossime ore attese importanti novità.

Foto: sito ufficiale Samp