Sportitalia (ore 23.20): l’Inter rilancia per Kumbulla dell’Hellas

Non soltanto Rramani (che a luglio andrà al Napoli, come anticipato in esclusiva), anche Marash Kumbulla potrebbe lasciare il Verona in estate. Sulle sue tracce ci sono diversi club, soprattutto l’Inter: intorno alle 23.20, negli studi di Sportitalia abbiamo raccontato il forte rilancio dei nerazzurri per il centrale classe 2000, protagonista di un grande campionato con la maglia dell’Hellas. Una situazione molto avviata, con l’Inter che ha mosso passi importanti per Kumbulla in vista dell’estate.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona