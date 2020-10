Sportitalia (ore 2,00): Joao Mario, no al Toro. Resta lo Sporting

Il Toro ci ha provato, anche con insistenza. Ma, come raccontato nella notte alle 2 da Gianluigi Longari per Sportitalia, per Joao Mario l’unica pista che può concretizzarsi è quella che porta allo Sporting Lisbona. L’Inter aspetta notizie, bisogna trovare una quadratura sull’importante ingaggio che il centrocampista percepisce.

Foto: Twitter personale