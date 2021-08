La Sampdoria non vuole un attaccante, ma addirittura due. Dopo il tentativo non andato a buon fine per Petagna, il club blucerchiato si sta muovendo su Gregoire Defrel. Ma negli ultimi minuti, come anticipato da Michele Criscitiello per Sportitalia, è partito anche un sorprendente assalto a Francesco Caputo del Sassuolo. Riunione in corso, seguiranno aggiornamenti.

Foto: Twitter Sassuolo