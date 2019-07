Sportitalia: Mancini sempre più vicino alla Roma

Come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, le prossime ore possono essere quella giuste per il trasferimento di Gianluca Mancini dall’Atalanta. Lo stesso Longari aveva evidenziato già il 29 giugno il forte interesse per Mancini, operazione curata dallo stesso intermediario che aveva sbloccato il trasferimento di Diawara alla Roma. Operazione da circa 25 milioni, la Roma prenderà comunque un altro difensore centrale anche in funzione del possibile ritorno di Marcano al Porto. I nomi in ballo sono sempre gli stessi, quelli già anticipati da Sportitalia: Bartra e Alderweireld.

Foto: Sito Ufficiale Atalanta