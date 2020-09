Come svelato da Gianluigi Longari un’ora fa su Sportitalia, aumenta la fiducia della Sampdoria per Adrien Silva, in uscita dal Leicester. È stata migliorata la proposta: pronto un biennale per il centrocampista. Ma resta sempre in corsa Bentaleb, in scadenza con lo Schalke 04.

Foto: logo Sampdoria