Non solo la difesa, la Roma lavora anche per regalare a Paulo Fonseca dei rinforzi in attacco. Come riferito da Gianluigi Longari su Sportitalia, il club giallorosso ha intenzione di perseguire la difficile strada che porta a Leon Bailey, esterno offensivo classe ’97 del Bayer Leverkusen. La richiesta del club tedesco è di 10 milioni più il cartellino di Patrick Schick. La Roma riflette.

Foto: Bild