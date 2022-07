Sportitalia: Joao Pedro, il Fenerbahce scatta ma il Galatasaray rilancia

Un futuro in Turchia sembra scritto per Joao Pedro. Ma rispetto al rilancio del Fenerbahce, preannunciato ieri da Sportitalia, c’è una novità: il Galatasaray, primo club ad andare sull’attaccante in scadenza con il Cagliari, ha alzato la proposta per il cartellino. L’offerta a Giulini è di 6,8 milioni piuttosto che i 6,5 del Fenerbahce. In corso, dunque, un’asta tra due club turchi in attesa della decisione definitiva.

Foto: Twitter Cagliari