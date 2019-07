Sportitalia: Gerson vuole solo il Flamengo

Futuro in via di definizione per Gerson. Il centrocampista brasiliano non ha svolto le visite mediche con lo Dinamo Mosca, come annunciato da qualche fonte, e spinge per andare al Flamengo. Domani, secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari di Sportitalia, la società brasiliana sarà a Roma per portare un’offerta più alta della precedente che non era stata considerata sufficiente. Ma una cosa è certa: Gerson ha scelto e vuole solo il Flamengo, al punto da aver messo da parte le altre possibili soluzioni.

Foto: Twitter ufficiale Roma