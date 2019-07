Sportitalia: Gerson, rispettata la sua volontà. Le visite le farà in Brasile, accordo con il Flamengo

Gerson non farà le visite a Mosca, ma in Brasile. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi di Gianluigi Longari su Sportitalia, emergono ora i dettagli di un accordo con la Roma ormai raggiunto. Nove milioni più bonus al club giallorosso che avrà il 10 per cento da un’eventuale rivendita. Gerson firmerà un contratto di 5 anni, da 1,2 milioni a stagione più bonus alti.

Foto: twitter ufficiale Roma