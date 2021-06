Sportitalia: futuro in Europa per Julian Alvarez, stellina del River Plate

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, il futuro di Julian Alvarez, assoluto protagonista della Copa de la Liga Profesional coi colori del River Plate, sarà in Europa.

Il talentuoso attaccante (classe 2001) ha meritato la convocazione in Copa America con l’Argentina, ma non è finita qua: Ajax e Aston Villa si sono informate per il suo cartellino, i Millonarios chiedono almeno 20 milioni di dollari.

Foto: Twitter River Plate