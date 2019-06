Sportitalia: Fonseca, vertice con lo Shakhtar per liberarsi. Accordo con la Roma

La Roma ha scelto Fonseca per la panchina, da giorni in vantaggio su De Zerbi e mai scavalcato dall’attuale tecnico del Sassuolo. Questa l’ultima ricostruzione di Gianluigi Longari per Sportitalia: l’allenatore, dopo l’incontro di ieri a Madrid, vedrà personalmente Rinat Achmetov, presidente dello Shakhtar. C’era una promessa che, in caso di proposta da un club europeo, Fonseca sarebbe stato liberato senza il pagamento della clausola da 5 milioni. Sarà lo stesso Fonseca a chiedere il via libera, pronto a rinunciare a qualcosa. Il suo ingaggio in Ucraina è di circa 3,5 milioni più almeno un altro paio per lo staff. Fonseca è pronto a firmare un triennale da 3,5 milioni (o qualcosa in più), ma comprensivo dello staff. Quindi un leggero ridimensionamento rispetto all’ultima stagione contrattuale con il club ucraino, ma la possibilità di prolungare per altri due anni (nuova scadenza 2022). Un’eventuale contropartita tecnica? L’unico calciatore dello Shakhtar che oggi davvero interessa è il terzino sinistra Ismaily, classe 1990.

Foto: 112international