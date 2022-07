Sportitalia: domani super sabato con Colonia-Milan e Inter-Monaco

E’ un super sabato da vivere tutto d’un fiato e senza perdersi nulla quello che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) offre agli appassionati di calcio. Derby a distanza tra le due grandi duellanti per lo scudetto, entrambe impegnate in partite di precampionato di alto livello tecnico. Si comincia alle 19 con Colonia–Milan, in programma al RheinEnergieStadion di Colonia, valido per la Telekom Cup 2022. La sfida dei campioni d’Italia sarà raccontata dalla voce di Francesco Letizia con commento tecnico affidato a Daniele Daino.

Alle 20,30 la staffetta con lo stadio Paolo Mazza di Ferrara per Inter–Monaco, secondo test estivo per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Telecronaca di Gabriele Schiavi, commento tecnico di Andrea Mandorlini e interventi da bordocampo di Giada Giacalone. Per entrambi i match ci sarà l’analisi tattica al touch screen di Roberto Breda.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta ed esclusiva in un sabato in cui le telecamere di Sportitalia saranno accese sulle big milanesi già a partire dalle ore 18 con un ampio spazi per interviste, commenti e approfondimenti che si replicherà anche al fischio finale fino alle ore 23,40. Match sponsor televisivo del super sabato di Milan e Inter sarà LeoVegas.News con interventi statistici in esclusiva durante pre e post-partita nel corso degli intervalli.

Il precampionato del Milan, così come tutto il resto della programmazione di Sportitalia, sarà disponibili sia live che on demand anche sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.