Sportitalia: domani incontro Inter-PSG per Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar resta incerto. Ma secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia domani potrebbe esserci un incontro tra Inter e Paris Saint–Germain, dove si potrebbe discutere proprio del futuro del centrale difensivo in scadenza tra un anno. Il PSG aveva offerto 60 milioni, l’Inter ne aveva chiesti 70. Il club nerazzurro sa che sarebbe difficilissimo trovare un sostituto all’altezza. E infatti, i nerazzurri lascerebbero partire il difensore slovacco solo davanti a un’offerta irrinunciabile. Vedremo se il club parigino dopo aver chiuso Mukiele, avrà la forza per affondare il colpo per Skriniar e accontentare le richieste dell’Inter.

Foto:Twitter Inter