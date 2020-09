Sportitalia: De Paul, c’è anche il Leicester

Il Leicester ha una trattativa avviata con la Sampdoria per il centrocampista Adrien Silva, che può ricoprire più ruoli. Intanto il club inglese pensa anche alle situazioni in entrata e nelle ultime ore, secondo Sportitalia, ha fatto un forte sondaggio per Rodrigo De Paul in uscita dall’Udinese. Sondaggio che si aggiunge a quello del Leeds nei giorni scorsi. La valutazione dell’Udinese è di 40 milioni, bonus compresi.

Foto: twitter personale