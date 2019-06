Sportitalia: conferme su Pau Lopez e Bartra in orbita Roma

La Roma prova ad accelerare per Marc Bartra e Pau Lopez, conferme rispetto a quanto anticipato giorni fa da Gianluigi Longari su Sportitalia. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Betis, proprietario del cartellino dei due calciatori: la richiesta per il difensore Bartra è di 25 milioni, i giallorossi hanno intenzione di andare fino in fondo. Anche sul portiere Pau Lopez la Roma è al lavoro da tempo: si tratta sulla valutazione del cartellino e trovare un’eventuale quadra per andare più in profondità

Foto: Twitter personale Bartra