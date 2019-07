Sportitalia: c’è anche la Roma su Almendra! E Alderweireld…

Gianluigi Longari aggiorna su Sportitalia gli ultimi movimenti in casa Roma. La novità non è Alderweireld, nome già anticipato e accostato ai giallorossi senza dimenticare Mancini e Bartra, ma Agustin Almendra. Gia perché la Roma ha intenzione di presentare la prima offerta al Boca per il talentuoso centrocampista seguito a lungo (anche recentemente) dal Napoli, che aveva raggiunto un accordo con l’entourage. Ora la Roma può uscire alla scoperto per un ragazzo di grandi qualità.

Foto pasionfutbol