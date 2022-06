Sportitalia: accordo Palermo-gruppo Manchester City. I dettagli

Il Palermo entra nella galassia Manchester City. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, la missione del presidente Mirri in Inghilterra ha portato agli esiti sperati. Il numero uno del club ha venduto l’80 per cento delle quote a 10 milioni più 2 di bonus. Mirri terrà il 20 per cento delle quote e resterà presidente del club che è da poco tornato in Serie B. Prime mosse le conferme dell’allenatore Baldini e del direttore sportivo Castagnini.

Foto: Sito ufficiale Palermo