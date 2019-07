Sporting, ufficiale la cessione di Carlos Mané al Rio Ave

Tramite i propri canali social, il Rio Ave ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Carlos Mané, esterno portoghese classe 1994 proveniente dallo Sporting, squadra nella quale militava, considerando le giovanili, dalla stagione 2001/2002, con due prestiti in Germania (Stoccarda e Union Berlino). Questa la nota: “Il Rio Ave informa che ha trovato un accordo con Carlos Mané per un contratto della durata di tre stagioni. Carlos Mané, 25 anni, ha cominciato nello Sporting Lisbona affermandosi come giocatore e restando nel club fino alla stagione 2016/2017. Nella seconda metà della stagione è stato ceduto in prestito allo Stoccarda. Nello scorso campionato si è riunito allo Sporting chiudendo l’anno in prestito all’Union Berlino. Il nuovo esterno del Rio Ave si unirà ai suoi colleghi lunedì”.