Sporting, senti Viviano: “Ci vorrebbe un libro per raccontare quello che è successo…”

Nei giorni scorsi la stampa portoghese ha parlato di avventura al capolinea per Emiliano Viviano allo Sporting. Lo stesso portiere ex Samp, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della sua esperienza a Lisbona: “Potrebbe andar meglio. Però ci sono una serie di cose che sono successe. Ci vorrebbe un libro per raccontarle tutte. Derby di Genova? Quando vedrò il derby un po’ di invidia ci sarà. Partita speciale in un posto per me speciale”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria