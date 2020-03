Sporting Lisbona: Mathieu lascerà a giugno. Sarà ritiro?

Jérémy Mathieu ha deciso: a fine stagione lascerà lo Sporting Lisbona con la consapevolezza che potrebbe anche ritirarsi. E’ questa l’indiscrezione lanciata da A Bola, secondo cui il difensore francese ex-Barcellona ha deciso di lasciare il club portoghese e tornare in Francia con la sua famiglia. Il suo sogno sarebbe quello di chiudere la carriera al Sochaux, club che lo ha lanciato, per poi restare nel club come allenatore del settore giovanile, ma bisogna capire cosa ne pensa la società francese.

Foto: Record