Sporting, il tecnico Silas: “Non so se Bruno Fernandes andrà via”. Ma lo United lo aspetta

Il tecnico dello Sporting, Paulo Silas, è tornato a parlare del futuro di Bruno Fernandes: “Non so se andrà via, io penserò alla prossima partita contro il Braga preparando la partita con lui a disposizione. Poi vedremo”. Ma la verità è che Bruno Fernandes è sempre più lontano dallo Sporting. Nei giorni scorsi – come riferitovi – Frederico Varandas, presidente del club di Lisbona, e il direttore sportivo Hugo Viana sono volati a Manchester per trattare con lo United la cessione del trequartista classe 1994 (nell’operazione può rientrare anche il difensore Marcos Rojo). Il portoghese, con un passato in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, in patria è esploso, realizzando ben 48 reti nelle ultime due stagioni. Nelle scorse ore, dal Portogallo sono arrivate conferme in ottica United: secondo A Bola, l’affare si può chiudere già nei prossimi giorni per un’operazione da 65-70 milioni di euro. Il tecnico dello Sporting frena, ma lo United aspetta Bruno Fernandes.

Foto: Marca