Sporting, il tecnico Silas: “Bruno Fernandes giocherà col Benfica. Per sostituirlo servirebbero tre nuovi calciatori”

Silas, allenatore dello Sporting CP, ha parlato in merito alle insistenti voci che danno per imminente il passaggio di Bruno Fernandes al Manchester United: “L’unica cosa certa è che Bruno giocherà il derby. Si sta allenando bene e abbiamo preparato la gara con lui. Ho sentito parlare di cifre, ma lui vale molto di più. In Portogallo ci sono tanti buoni giocatori, per sostituirlo servirebbe almeno tre nuovi calciatori”.

Foto: Correio da Manha