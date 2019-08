Sporting, il tecnico Keizer: “Non so se Slimani sia adatto a sostituire Dost”

Dopo la vittoria del suo Sporting Lisbona contro il Braga, il tecnico Marcel Keizer ha parlato della situazione attaccanti. Non è più un segreto che Bas Dost stia trattando con l’Eintracht, e così all’allenatore olandese è stato chiesto se il sostituto potesse essere Islam Slimani, già biancoverde tra 2013 e 2016. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da O Jogo: “Non so se Dost se ne vada, penso abbiate sentito riguardo le negoziazioni in corso. Ma in relazione al tipo di attaccante che mi piace, a me piace Bas Dost. Ha segnato un sacco di gol qui, sarà molto difficile trovare altri giocatori del suo livello. Abbiamo Luiz Phellype e Vietto. Queste sono le opzioni che abbiamo adesso e ,se un attaccante se ne va, dovremo cercarne un altro. Slimani? Bas Dost è un attaccante speciale, ha segnato molti gol, quindi è molto difficile sostituire un attaccante del genere. Abbiamo sempre trovato nuovi giocatori e quindi penso che lo faremo di nuovo. Non so ancora però se sarà lui il giocatore giusto per lo Sporting in questo momento“.

Foto: Record