Sporting Braga-Lazio, le formazioni ufficiali

Alle 21 la Lazio va in Portogallo in casa del Braga per chiudere la fase a gironi della Uefa Europa League.

Queste le formazioni ufficiali:

BRAGA (4-3-3) Hornicek; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Chissumba; Roger Fernandes, Gorby Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani; Gharbi. Allenatore: Carvahal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Foto: sito Lazio