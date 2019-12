Sporting Braga, è ufficiale la rescissione con Sá Pinto

Sá Pinto non è più l’allenatore dello Sporting Braga. A comunicarlo è stato il club portoghese, attraverso una nota ufficiale: “L’SC Braga annuncia la risoluzione del contratto del capo allenatore Ricardo Sá Pinto, così come dei suoi assistenti Rui Mota e Guilherme Gomes. La società ringrazia Sá Pinto e il suo staff per l’impegno e la dedizione nel servire questo simbolo, esprimendo anche i loro migliori auguri per il futuro. L’annuncio del nuovo allenatore sarà fatto entro il 27 dicembre“. Sá Pinto lascia il Braga all’ottavo posto in campionato, con 18 punti conquistati nelle prime 14 giornate e a -6 dalla zona europea.