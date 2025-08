Sportiello si presenta: “Pronto a dare una mano. Al Milan non avrei trovato il giusto spazio”

04/08/2025 | 15:50:30

Marco Sportiello è tornato nuovamente a vestire la maglia dell’Atalanta. Questa volta, però, lo farà nelle vesti di vice Carnesecchi. Nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione, tanti sono stati i temi trattati. Non solo Lookman, dunque, dalle parti di Bergamo è tempo di accogliere l’estremo difensore brianzolo. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Ho ritrovato l’Atalanta come l’avevo lasciata. Una squadra forte dal punto di vista di tecnica e morale, un ambiente sano e umile che ha raccolto grandi risultati in tutti questi anni. È una bella sfida e non vedo l’ora di cominciare con i miei compagni: ci sono stati dei cambiamenti”. Sul Milan:“I due anni al Milan sono stati importanti, ho conosciuto un alto ambiente e un grande club storico. Quest’anno non avendo le coppe e avendo i rossoneri un portiere di un certo spessore davanti non sarei stato agevolato nel fare qualche presenza in più”. Sul nuovo tecnico delle Dea:“Juric è un allenatore che già conosciamo, è stato un allievo di Gasperini e l’impronta è quella. Lui conta di dare il massimo, ma è una persona e un allenatore diverso: stiamo lavorando su piccoli dettagli in cui migliorare. È difficile dopo tanti anni ad altissimi livelli: non c’è molto da ritoccare, ma bisogna pur sempre migliorare”. Sul suo ruolo attuale in nerazzurro: “Non sono più giovanissimo ma nemmeno a fine carriera. So quello che posso dare. Trovo calciatori di livello e di spessore: credo che l’ossatura già ci sia. Posso e devo dare una mano perché ci sono parecchi giovani e com’è normale che sia sono pronto ad aiutare tutti anche fuori dal campo”.