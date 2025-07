Sportiello-Atalanta: dagli accordi di venerdì scorso all’annuncio

18/07/2025 | 13:35:12

Marco Sportiello ritorna all’Atalanta, dopo quanto vi abbiamo anticipato l’11 luglio, è arrivato anche il comunicato ufficiale: Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello, che ha scelto il 57 come numero di maglia. Si tratta di un gradito ritorno: Marco, infatti, oltre a essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha vestito la maglia dell’Atalanta dal 2013 al gennaio 2017 e poi ancora dal 2019 al 2023, facendo il suo esordio in Serie A e totalizzando in sette stagioni e mezza 137 presenze tra tutte le competizioni. Tra queste anche la storica partita di Valencia valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 19/20 e il successivo quarto di finale con il Paris Saint Germain. Torna a Bergamo con un bagaglio d’esperienza importante con oltre duecento presenze in Serie A totalizzate finora in carriera (per l’esattezza 208 tra Atalanta, Fiorentina, Frosinone e Milan). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso bentornato a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra.