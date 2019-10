SportBild: in estate il Manchester City ha offerto Gabriel Jesus al Bayern

In estate, quella tra Leroy Sané e il Bayern Monaco è stata certamente una delle telenovele di mercato più seguite. Accelerazioni, frenate, accordi raggiunti e poi smentiti, dichiarazioni e per ultimo il grave infortunio al legamento crociato che ha lanciato i titoli di coda dell’operazione. Eppure, il dialogo tra i bavaresi e il Manchester City non sembra essersi interrotto a quel punto. Secondo quanto riportato da SportBild, infatti, il club britannico avrebbe proposto il cartellino dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus al suo interlocutore tedesco. La valutazione era di circa 100 milioni di euro, la risposta dei Die Roten un secco no. Il Bayern ha infatti intenzione di tornare sul loro obiettivo originale nelle prossime sessioni di mercato, contando anche sul fatto che i tanti mesi di stop possano sgonfiare leggermente il prezzo stimato dai Citizens sui 150 milioni. Il contratto di Sané con il City scade nel 2021 e difficilmente gli inglesi decideranno di trascinare la questione per le lunghe rischiando di arrivare infine a perderlo a parametro zero.

Foto: twitter Manchester City