Sport: Xavi si avvicina alla panchina del Barcellona

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il prossimo allenatore del Barcellona potrebbe essere Xavi. Anzi, le parti sarebbero vicine. Il Barcellona – secondo Sport – starebbe valutando la possibilità di cambiare allenatore per la prossima stagione. Dopo il pranzo con Laporta, Ronald Koeman sembra più lontano dalla conferma e l’ex centrocampista blaugrana sarebbe la prima scelta. I contatti sarebbero iniziati approfittando del fatto che nel contratto di Xavi recentemente firmato con Al Sadd fino al 2023 c’era una “clausola Barça”, secondo la quale poteva liberarsi se il suo ex club gli avesse presentato un’offerta. Xavi arriva oggi a Barcellona dal Qatar per trascorrere le vacanze e approfitterà della sua permanenza in Catalogna per portare avanti i colloqui con il club.

Foto: Twitter personale