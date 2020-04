Sport rilancia: “Cancelo al Barça e Semedo al City, accordo vicino per lo scambio”

Nelle ultime settimane, con vi abbiamo riportato, il Barcellona e il Manchester City hanno avviato i discorsi per lo scambio che avrebbe coinvolto Joao Cancelo e Nelson Semedo. Ora dalla Spagna arrivano importanti conferme: secondo il quotidiano catalano Sport, la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata, al punto che nelle prossime settimane – si legge – le parti potrebbero raggiungere l’accordo. Qualora l’operazione andasse in porto, il Manchester City verserà nelle casse del Barça un conguaglio economico, in quanto la valutazione del calciatore blaugrana è al momento più elevata.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City