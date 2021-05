Sport: incontro in corso dei vertici del Barcellona, si decide il futuro di Koeman

Secondo quanto sta riportando Sport, è in corso questa mattina l’incontro tra i vertici del Barcellona per decidere il futuro di Ronald Koeman. Presenti, oltre all’allenatore olandese, anche il presidente Laporta e il direttore sportivo Mateu Alemany. L’incontro sarà importante per decidere le sorti del tecnico, negli uffici del Camp Nou sono arrivati i diretti interessati. Si ascolteranno le sensazioni di Koeman e si prenderà una decisione definitiva.

Foto: Twitter personale Koeman