Sport: il Psg ora chiede 180 milioni per Neymar, ma senza contropartite

Secondo quanto riportato da Sport, il Paris Saint-Germain, ormai consapevole della volontà del giocatore di andare via, avrebbe abbassato la valutazione di Neymar, ora fissata a 180 milioni di euro. Una cifra sicuramente inferiore ai 300 richiesti ad inizio sessione, ma il club parigino non accetterà alcuna contropartita: per assicurarsi il brasiliano, il Barcellona dovrebbe quindi versare l’intera somma, senza la possibilità di abbassare ulteriormente l’esborso economico inserendo un giocatore. Una condizione, quella imposta dai campioni di Francia, che rende ancora più difficile l’operazione, visto che i catalani hanno già investito 120 milioni per pagare la clausola rescissoria di Griezmann per assicurarsi il francese dall’Atletico Madrid.

Foto Marca