Sport: il PSG abbassa le pretese, Neymar più vicino

Dalla Spagna arrivano novità sulla trattativa Neymar. Il Paris Saint-Germain, infatti, stando a quanto riporta Sport avrebbe decisamente abbassato le pretese per il brasiliano. Dal definitivo no all’iniziale valutazione di 300 milioni di euro, adesso il prezzo sembra essere ulteriormente calato. Il quotidiano catalano parla di 200 milioni, e il club parigino sarebbe anche disposto a vedere inserita nell’operazione una contropartita tecnica, cosa che renderebbe ancora inferiore l’esborso economico per il Barcellona. L’affare potrebbe anche subire un’accelerata, secondo Sport, perché entrambe le squadre vogliono chiudere questa telenovela il prima possibile per potersi concentrare sul resto del calciomercato e sulla stagione che sta per iniziare.

Foto AS