Sport: il Portogallo tranquillizza il Barcellona, infortunio non grave per Semedo

L’uscita dal campo al 65′ minuto dell sfida tra il suo Portogallo e la Serbia del laterale destro Nelson Semedo ha messo in allarme il Barcellona, preoccupato di perdere il suo giocatore per qualche tempo. Secondo quanto riportato dai catalani di Sport, però, la Federazione lusitana si sarebbe già messa in contatto con il club per rassicurare chi di dovere delle condizioni del classe ’93. L’intervento duro subito da Kolarov gli è valso solamente un trauma, mentre è già stato escluso che si possa trattare di un infortunio grave. Semedo proverà ora a capire se potrà unirsi alla selezione per la partita contro la Lituania, altrimenti tornerebbe al Barça, dove comunque si dovrebbe subito mettere a disposizione di Valverde per la prossima sfida.

Foto: Mundo Deportivo